Plus Pagos firmó un convenio con ANSES para que los beneficiarios puedan cobrar y hacer operaciones digitalmente y efectuar compras con el código QR. El servicio será gratuito.

A partir de este mes, los beneficiarios que opten por cobrar sus prestaciones de ANSES a través de la billetera virtual de Plus Pagos, dispondrán de una CVU (clave virtual única, que asegura la interoperabilidad entre cuentas bancarias y digitales) y podrán realizar todo tipo de operaciones, como pagar impuestos, efectuar recargas telefónicas y de tarjetas de transporte y hacer transferencias entre personas.

Mediante el acuerdo de ANSES con la empresa de innovación financiera Plus Pagos, de ASJ Servicios, del Grupo Petersen, el cobro de prestaciones sociales se hará a través de su billetera virtual y será la segunda plataforma digital del país en ofrecer este servicio. De esta manera, se busca que los beneficiarios de la Seguridad Social tengan una opción más sencilla y segura de percibir sus prestaciones.

También se podrán efectuar compras con código QR en más de 10.000 comercios habilitados o acercarse a las más de 1200 agencias de cobranza de Plus Pagos a realizar una extracción inmediata, sólo con su teléfono móvil y sin necesidad de contar con una tarjeta de débito.

“Estamos orgullosos de poder sumar nuestros servicios a la ANSES para fomentar la inclusión en el sistema financiero del sector no bancarizado de la sociedad. Plus Pagos no cobrará arancel alguno a los usuarios por las operaciones alcanzadas por el convenio; lo vemos como una oportunidad de cultivar vínculos con diferentes actores que de esta manera se incorporan al sistema financiero”, explicó Alberto Murad, Gerente General de ASJ.

Los beneficiarios podrán cobrar sus prestaciones con Plus Pagos a través de un trámite que puede realizarse en el sitio web del organismo, www.anses.gob.ar, ingresando a MI ANSES con su Clave de la Seguridad Social, sección Cobros, por teléfono llamando al 130 o personalmente en cualquier oficina de ANSES.

Plus Pagos, marca de ASJ Servicios, es una compañía reconocida y premiada por sus soluciones de innovación para el mercado financiero, y anteriormente ya había desarrollado ScanCheck (la primera solución digital para cheques), la firma grafométrica (la primera firma digital peritable) y el legajo digital para la banca, un salto en el proceso de gestión de documentos bancarios.

Estas soluciones ya están funcionando en el país, con clientes como Red Link y los bancos del Grupo Petersen (Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz), de Córdoba, Ciudad, Neuquén, Municipal de Rosario, Macro, Coignag, Fiat Argentina y Finandino, entre otros.