Como parte de las acciones de verano, en distintos puntos de la Costa Atlántica se realizan acciones para que los consumidores puedan beber moderadamente y a su vez, contribuir con el medio ambiente.

Una original iniciativa propuso la marca premium de cerveza Heineken a sus consumidores: disfrutar del verano con buena música de bandas en vivo, locales e internacionales; y dos iniciativas innovadoras, que conectan el consumo responsable y la sustentabilidad ambiental: “Invitamos Nosotros” y “Rock & Recycle” .

“Invitamos Nosotros” es una acción que Heineken realiza en distintos países del mundo desde 2016 y forma parte de su estrategia global “This one is on us“. A través de la misma, ofrece una chopera con agua gratis en los distintos shows y festivales. Alternar el consumo de cerveza con agua es la mejor forma de disfrutarla responsablemente. Esta iniciativa busca que el agua sea gratis y accesible, para estimular una mejor experiencia de consumo. Según estudios internacionales, 80% de los consumidores afirma que tener agua a disposición estimula el consumo responsable de alcohol, mientras que 92%, considera que beber agua en fiestas o bares es más accesible de esta manera.

En este marco, todos los fines de semana en Mute, Mar Del Plata, se podrá acceder al Heineken Sight Beach, un espacio exclusivo, con jardines verticales, donde los consumidores compartirán la propuesta de agua gratis y cerveza tirada para vivir los shows a metros de altura en playa.

Por su parte, Rock & Recycle es una acción para que lo consumidores puedan llevar sus vasos plásticos y latas en puntos estratégicos del parador para contribuir con la limpieza de la ciudad y promover comportamientos sustentables con el medioambiente. Solo en el primer fin de semana del verano, se lograron reciclar más de 5.000 vasos y latas que, una vez finalizada la temporada, serán donados a diferentes instituciones.

Rock & Recycle: